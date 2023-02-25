«Замок». Отрывок

Обзор сериалов
Третий сезон популярного сериала со Светланой Ивановой в главной роли
Новости кино
Лайфстайл
Актриса утверждает, что никогда не планировала создать семью с Табаковым
Лайфстайл
Для роли в спектакле актриса учила латышский язык
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26 февраля, 10:45, TV1000 Русское кино
Спутник телезрителя
28 февраля, 10:35, TV1000
Спутник телезрителя
В ночь с 27 на 28 февраля, 03:20, НТВ
Новости кино
Триллер Доминика Молля
отметили за лучший фильм, режиссуру, адаптированный сценарий, многообещающего актера и мужскую роль второго плана
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