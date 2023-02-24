«Она не могла иначе»

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Новости кино «Пиноккио» Гильермо Дель Торо стал триумфатором анимационной премии «Энни» Экранизация сказки Карло Коллоди признана мультфильмом года и получила призы за режиссуру, анимацию персонажей, музыку и продакшн дизайн

Спутник телезрителя «22 минуты»: Пираты XXI века 26 февраля, 10:45, TV1000 Русское кино

Лайфстайл «Всё впечатление мне портили Цискаридзе и Дружинин»: Марина Зудина об участии в «Танцах со звёздами» Актриса чувствовала, что её судят «как в школе»

Лайфстайл «Творческий провал»: Новый Рижский театр отменил спектакль с Чулпан Хаматовой Для роли в спектакле актриса учила латышский язык

Обзор сериалов «Тест на беременность 3»: Жизнь человека - превыше всего Третий сезон популярного сериала со Светланой Ивановой в главной роли

Новости кино Третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» выйдет весной Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Premier, а позже – на ТНТ

Лайфстайл «Я не хочу туда ходить, у меня прям аллергия»: Юлия Бордовских о современном телевидении Телеведущая объяснила, почему отказывается от появления на федеральном телевидении