«Земля Алькаррас»

Интервью
Популярный актер – о фильме «Здоровый человек», nepo babies и зарубежном дебюте «Тетрис»
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Улдис Тиронс отметил, что решение принималось сообща
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Актер о фильме «Сын», отцовстве и работе с Энтони Хопкинсом
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ТНТ раскрыл имена первой десятки звёзд
Интервью
Режиссер сериала «Сама дура» – об актерском дуэте Лизы Ищенко и Полины Гухман, секретах успешного подросткового контента и возможностях социального высказывания в зрительских форматах
Спутник телезрителя
2 марта, 22:40, TV1000 Русское кино
Обзор сериалов
Российская мелодрама с турецким колоритом
Спутник телезрителя
1 марта, 20:00, СТС
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