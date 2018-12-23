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«Стёртая личность»

трейлер

23 декабря 2018
Николь Кидман и Расселл Кроу пытаются вылечить сына от гомосексуализма.

размер: 13.16 Mb     просмотров: 1151     скачиваний: 0

видео добавил посетитель omela
персоны
Николь КидманРасселл КроуЛукас Хеджес
фильмы
Стёртая личность

обсуждение >>
№ 1
louve   23.12.2018 - 19:44
Потрясающий трейлер. Неужели в наших кинотеатрах покажут? Многим было бы полезно. Хотя вряд ли, конечно. Очень надеюсь дожить до того времени, когда таких людей перестанут считать в нашей стране извращенцами. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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