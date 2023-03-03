анонс

История семьи фермеров, которые на протяжении 80 лет выращивали персики в небольшой деревушке Алькаррас в Каталонии

3 марта

«Коты Эрмитажа». Трейлер №2

Юный кот по имени Винсент в компании мыши Мориса спасается от наводнения в старинном клавесине, который подбирают моряки и отправляют в Санкт-Петербург, где он попадает в Эрмитаж