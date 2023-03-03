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И пригласил его в новое авторское шоу «Эмпатия Ванюччи»
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Режиссер сериала «Сама дура» – об актерском дуэте Лизы Ищенко и Полины Гухман, секретах успешного подросткового контента и возможностях социального высказывания в зрительских форматах
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ТНТ раскрыл имена первой десятки звёзд
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Иви снимет сериал о семейной борьбе за наследство и власть
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Гости показов Dior и Saint Laurent
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3 марта, 20:40, Культура
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Премьера сериала «Моя мама – шпион»
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