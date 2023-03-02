«Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»

Спутник телезрителя
28 февраля, 10:35, TV1000
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Новости кино
Лайфстайл
Телеведущая объяснила, почему отказывается от появления на федеральном телевидении
Интервью
Режиссер сериала «Сама дура» – об актерском дуэте Лизы Ищенко и Полины Гухман, секретах успешного подросткового контента и возможностях социального высказывания в зрительских форматах
Лайфстайл
Улдис Тиронс отметил, что решение принималось сообща
Спутник телезрителя
В ночь с 27 на 28 февраля, 03:20, НТВ
Новости кино
Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Premier, а позже – на ТНТ
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