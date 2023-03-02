Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»

трейлер

2 марта 2023
Когда городу угрожает опасность, школьники Маринетт и Адриан превращаются в супергероев


видео добавил посетитель Кэтлин
персоны
Жереми Заг
фильмы
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Странный Дом»
«Странный Дом»
Елена только что пережила сильнейшее потрясение — в аварии погибли ее родители. Она чудом осталась жива, но ее психическое состояние требует наблюдения

Афиша кино >>

Нюрнберг
драма, исторический фильм, приключения, шпионский фильм
Великобритания, Германия, Россия, Чехия, 2022
Здоровый человек
драма
Россия, 2022
Истории, которые нельзя рассказывать
боевик, комедия, приключения
Испания, 2022
Беспринципные в деревне
Россия, 2023
Бойся тишины
мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, 2023
Величайший детектив-паук
детектив, семейное кино, триллер
Испания, 2022
Волшебная лавка Есении
комедия, приключения
Россия, 2023
Детектор
мистика, триллер
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен