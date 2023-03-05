«Питер Пэн и Венди». Трейлер на английском языке

Интервью
Режиссер «Ину-о: Рождение легенды» — о том, почему полезно работать с теми, кто мыслит не так, как ты
Обзор сериалов
Приключение панков-менестрелей в чудесной и полной жути стране
Интервью
Популярная актриса – о Наталье Владимировне Бахметьевой из «Теста на беременность», знаковых ролях и возможностях российской киноиндустрии
Спутник телезрителя
2 марта, 22:40, TV1000 Русское кино
Интервью
Популярный актер – о фильме «Здоровый человек», nepo babies и зарубежном дебюте «Тетрис»
Лайфстайл
По их словам, худрук театра Константин Хабенский попал в сложное положение
Новости кино
Зрителей ждут сериалы «СуперИвановы», «Стой, не то мама будет гадать» и «Дурная кровь»
Лайфстайл
А также рассказал, как получил роли в фильмах европейских режиссёров
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