«В поисках тела». Трейлер на японском языке

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Для роли в спектакле актриса учила латышский язык
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Актриса чувствовала, что её судят «как в школе»
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Телеведущая объяснила, почему отказывается от появления на федеральном телевидении
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И пригласил его в новое авторское шоу «Эмпатия Ванюччи»
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Режиссер сериала «Сама дура» – об актерском дуэте Лизы Ищенко и Полины Гухман, секретах успешного подросткового контента и возможностях социального высказывания в зрительских форматах
Спутник телезрителя
28 февраля, 10:35, TV1000
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