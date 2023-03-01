«22 пули: Бессмертный»

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Когда городу угрожает опасность, школьники Маринетт и Адриан превращаются в супергероев

2 марта

«Странный Дом»

Елена только что пережила сильнейшее потрясение — в аварии погибли ее родители. Она чудом осталась жива, но ее психическое состояние требует наблюдения