«Балканский ветер»

Новости кино
Премьера проекта состоится 8 марта на Пятом канале
Новости кино
Режиссерское кресло займет Владимир Щегольков
Спутник телезрителя
3 марта, 20:40, Культура
Интервью
Популярная актриса – о Наталье Владимировне Бахметьевой из «Теста на беременность», знаковых ролях и возможностях российской киноиндустрии
Новости кино
Зрителей ждут сериалы «СуперИвановы», «Стой, не то мама будет гадать» и «Дурная кровь»
Спутник телезрителя
4 марта, 21:45, ОТР
Лайфстайл
Церемония открытия XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов
Интервью
Режиссер «Ину-о: Рождение легенды» — о том, почему полезно работать с теми, кто мыслит не так, как ты
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