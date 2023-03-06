«Невский. Расплата за справедливость»

Спутник телезрителя
3 марта, 20:40, Культура
Главная тема
Самые ожидаемые интернет-релизы марта по версии Кино-Театр.Ру
Спутник телезрителя
4 марта, 21:45, ОТР
Интервью
Австралийская актриса – о юморе фильма «Очень плохая семейка» и здравом смысле, за который отвечает её героиня Мэйси
Обзор сериалов
Мрачная история о поимке жуткого маньяка и нашем прошлом
Новости кино
Съемки картины Дмитрия Светозарова стартовали в Петербурге
Спутник телезрителя
6 марта, 22:35, viju TV1000 Action
Интервью
Популярная актриса – о Наталье Владимировне Бахметьевой из «Теста на беременность», знаковых ролях и возможностях российской киноиндустрии
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