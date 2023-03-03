«Величайший детектив-паук». Отрывок

Лайфстайл
По их словам, худрук театра Константин Хабенский попал в сложное положение
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Самые ожидаемые интернет-релизы марта по версии Кино-Театр.Ру
Интервью
Режиссер «Ину-о: Рождение легенды» — о том, почему полезно работать с теми, кто мыслит не так, как ты
Новости кино
Сериал «Балканский ветер» выходит в онлайн-кинотеатре Okko
Лайфстайл
Премьера фильма «Беспринципные в деревне»
Спутник телезрителя
4 марта, 21:45, ОТР
Спутник телезрителя
5 марта, 19:50, ТНТ
Новости кино
Съемки картины Дмитрия Светозарова стартовали в Петербурге
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