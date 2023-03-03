«По правде говоря». 3 сезон. Актёры о сериале на английском языке

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Масааки Юаса: «Я представлял себе ажиотаж, который в свое время вызвали The Beatles»

Режиссер «Ину-о: Рождение легенды» — о том, почему полезно работать с теми, кто мыслит не так, как ты