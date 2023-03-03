«Барашек Шон: Фермерский бедлам». Трейлер на английском языке

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Преступные намерения и хаос на съёмочной площадке
Новости кино
Премьера сериала — 16 марта на платформе PREMIER
Спутник телезрителя
4 марта, 21:45, ОТР
Обзор сериалов
Мрачная история о поимке жуткого маньяка и нашем прошлом
Интервью
Популярная актриса – о Наталье Владимировне Бахметьевой из «Теста на беременность», знаковых ролях и возможностях российской киноиндустрии
Интервью
Режиссер «Ину-о: Рождение легенды» — о том, почему полезно работать с теми, кто мыслит не так, как ты
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Самые ожидаемые интернет-релизы марта по версии Кино-Театр.Ру
Интервью
Популярный актер – о фильме «Здоровый человек», nepo babies и зарубежном дебюте «Тетрис»
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