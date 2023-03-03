«В осаде 2»

Лайфстайл
По их словам, худрук театра Константин Хабенский попал в сложное положение
Новости кино
Сериал «Балканский ветер» выходит в онлайн-кинотеатре Okko
Главная тема
Самые ожидаемые интернет-релизы марта по версии Кино-Театр.Ру
Интервью
Популярная актриса – о Наталье Владимировне Бахметьевой из «Теста на беременность», знаковых ролях и возможностях российской киноиндустрии
Спутник телезрителя
3 марта, 20:40, Культура
Интервью
Режиссер «Ину-о: Рождение легенды» — о том, почему полезно работать с теми, кто мыслит не так, как ты
Спутник телезрителя
5 марта, 19:50, ТНТ
Лайфстайл
А также рассказал, как получил роли в фильмах европейских режиссёров
обсуждение >>