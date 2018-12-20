Новости кино
Трейлер фильма «Трезвый водитель».
Ролики фильмов
Водитель Виктор Хориняк
притворяется миллионером, чтобы завоевать девушку.
Новости кино
Картина, возможно, станет номинантом на премию «Оскар».
Рецензии на фильмы
Изматывающая сказка о торжестве культуры потребления
Новости кино
Режиссером выступит лауреат Каннского кинофестиваля Корнел Мундруцо.
Лайфстайл
Премьера финальной части новогоднего альманаха
Лайфстайл
Актер рассказал, как чувствует себя в 45
Спутник телезрителя
19-20 декабря, Первый, 00-40
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Простой парень Гаспар берет эксцентричную знакомую Лору на семейное торжество.
Ролики фильмов
Молодой пастух решает поработать в городе, но попадает в руки аферистов.
Обзор сериалов
16 кино- и телекритиков подвели итоги года
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