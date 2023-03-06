«Очень плохая семейка». Интервью

Спутник телезрителя
3 марта, 20:40, Культура
Новости кино
Зрителей ждут сериалы «СуперИвановы», «Стой, не то мама будет гадать» и «Дурная кровь»
Лайфстайл
Преступные намерения и хаос на съёмочной площадке
Лайфстайл
Церемония открытия XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов
Интервью
Популярная актриса – о Наталье Владимировне Бахметьевой из «Теста на беременность», знаковых ролях и возможностях российской киноиндустрии
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Самые ожидаемые интернет-релизы марта по версии Кино-Театр.Ру
Новости кино
Режиссерское кресло займет Владимир Щегольков
Спутник телезрителя
4 марта, 21:45, ОТР
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