«Праведник». Отрывок №2

Спутник телезрителя
4 марта, 21:45, ОТР
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Самые ожидаемые интернет-релизы марта по версии Кино-Театр.Ру
Новости кино
Зрителей ждут сериалы «СуперИвановы», «Стой, не то мама будет гадать» и «Дурная кровь»
Новости кино
Съемки картины Дмитрия Светозарова стартовали в Петербурге
Интервью
Режиссер «Ину-о: Рождение легенды» — о том, почему полезно работать с теми, кто мыслит не так, как ты
Спутник телезрителя
3 марта, 20:40, Культура
Спутник телезрителя
2 марта, 22:40, TV1000 Русское кино
Лайфстайл
Премьера фильма «Беспринципные в деревне»
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