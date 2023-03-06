«Блуждающая Земля 2»

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Новости кино Юрий Стоянов выдает себя за гениального художника в комедии «Пять процентов» Съемки картины Дмитрия Светозарова стартовали в Петербурге

Интервью Светлана Иванова: «Сильная женщина для меня загадочное понятие» Популярная актриса – о Наталье Владимировне Бахметьевой из «Теста на беременность», знаковых ролях и возможностях российской киноиндустрии

Новости кино Не стало Тома Сайзмора Ему был 61 год

Обзор сериалов «Вампиры средней полосы-2»: Спокойно жить не получится Возвращение деда Славы и его – уже отчасти нового – семейства

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Новости кино ТВ-3 рассказал о новинках телесезона Зрителей ждут сериалы «СуперИвановы», «Стой, не то мама будет гадать» и «Дурная кровь»