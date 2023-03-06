«Блуждающая Земля 2»

Новости кино
Съемки картины Дмитрия Светозарова стартовали в Петербурге
Интервью
Популярная актриса – о Наталье Владимировне Бахметьевой из «Теста на беременность», знаковых ролях и возможностях российской киноиндустрии
Новости кино
Ему был 61 год
Обзор сериалов
Возвращение деда Славы и его – уже отчасти нового – семейства
Лайфстайл
Церемония открытия XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов
Новости кино
Зрителей ждут сериалы «СуперИвановы», «Стой, не то мама будет гадать» и «Дурная кровь»
Лайфстайл
А также рассказал, как получил роли в фильмах европейских режиссёров
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Самые ожидаемые интернет-релизы марта по версии Кино-Театр.Ру
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