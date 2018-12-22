«Отрыв». Трейлер №2

Главная тема
Индустрия продолжает переживать рост, но качество картин все ещё не радует
Ролики фильмов
Новости кино
Спутник телезрителя
22 декабря, 21-00, СТС
Ролики фильмов
Новости кино
Режиссером выступит автор оригинального фильма Демиан Рунья.
Новости кино
За полнометражную версию фантастического сериала отвечает студия Universal.
Новости кино
Издание включило проект в список сериалов, которые нужно посмотреть на новогодних праздниках.
Ролики фильмов
Новости кино
Ролики фильмов
Интервью
Продюсеры «Полицейского с Рублевки» и канала ТВ-3 – о новогодней комедии, кино для телевидения и проката, международных амбициях и планах на 2019-й
обсуждение >>