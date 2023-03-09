«Бункер». Тизер-трейлер на английском языке

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Новости кино Ирина Пегова вернется в родильное отделение Продолжение «Акушерки» выйдет 13 марта на телеканале «Россия»

Новости кино «Клетка ищет птицу» и «Параллакс» признаны лучшими дебютными фильмами на фестивале «Дух огня» Фильм Малики Мусаевой также взял призы за лучшую женскую роль и операторскую работу

Интервью Тони Коллетт: «Моя героиня – настоящий крепкий орешек» Австралийская актриса – о юморе фильма «Очень плохая семейка» и здравом смысле, за который отвечает её героиня Мэйси

Лайфстайл «Если кому-то в радость думать, что мне плохо, пусть порадуются»: Алла Пугачёва рассказала о жизни в Израиле Примадонна опровергла слухи о плохом самочувствии

Новости кино Кирилл Плетнёв приступил к съемкам продолжения сериала «Оффлайн» Никита Ефремов, Денис Шведов, Полина Максимова, Никита Кологривый и Риналь Мухаметов вернулись к своим ролям