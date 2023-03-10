«Без ответа». Трейлер на английском языке

Новости кино
В прокате с 8 марта
Интервью
Популярная актриса – о фильме «Поехавшая», съемках в пути, удивительном Байкале и кризисах, которые не зависят от гендерной принадлежности
Спутник телезрителя
В ночь с 9 на 10 марта, 00:20, ТНТ
Спутник телезрителя
8 марта, 22:40, СОЛНЦЕ
Лайфстайл
Церемония закрытия XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов
Спутник телезрителя
10 марта, 23:05, ОТР
Интервью
Популярный актер – о втором сезоне «Контейнера», харизматичных злодеях и возвращении в режиссуру
Новости кино
Дым и Равиль вернутся к зрителям, но события продолжения криминальной драмы развернутся вместо Ростова-на-Дону в новой локации
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