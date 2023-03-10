«Крик 6». Трейлер №3 на английском языке

Новости кино
Продолжение «Акушерки» выйдет 13 марта на телеканале «Россия»
Новости кино
Дым и Равиль вернутся к зрителям, но события продолжения криминальной драмы развернутся вместо Ростова-на-Дону в новой локации
Спутник телезрителя
7 марта, 21:00, Кино ТВ
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Церемония закрытия XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов
Спутник телезрителя
В ночь с 9 на 10 марта, 00:20, ТНТ
Спутник телезрителя
10 марта, 23:05, ОТР
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