«На одном крыле». Трейлер на английском языке

Интервью
Популярная актриса – о фильме «Поехавшая», съемках в пути, удивительном Байкале и кризисах, которые не зависят от гендерной принадлежности
Спутник телезрителя
10 марта, 23:05, ОТР
Спутник телезрителя
В ночь с 9 на 10 марта, 00:20, ТНТ
Интервью
Актер — о втором сезоне «Почки» и перфекционизме в творчестве
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Страхи их разных уголков мира
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Показы Balenciaga, Valentino, Stella McCartney, Louis Vuitton, Chanel
Интервью
Популярный актер – о втором сезоне «Контейнера», харизматичных злодеях и возвращении в режиссуру
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