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Московский драматический театр им. А. С. Пушкина во вторник провел торжественную церемонию вручения памятного знака «За продолжение традиций Камерного театра».
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Премьера состоится в эфире канала НТВ.
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Актриса заметила, что представители сильного пола «боятся секса»
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И о роли религии в своей жизни
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Диспетчер службы спасения Якоб Седергрен
пытается спасти похищенную женщину, не выходя из офиса.
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Разыгрываем билеты на новогодний праздник для взрослых в московском киноцентре «Октябрь»!
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Десять картин: скромная Вторая мировая, экзистенциальная фантастика, гендерные игры, много румынов и так далее
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