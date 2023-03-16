«Заиюки». Тизер №2 с японскими субтитрами

Обзор сериалов
C Мариной Федункив и Марией Смольниковой
Новости кино
Популярная актриса 60-70-х отмечает юбилей
Рецензии на фильмы
Егор Бероев в роли Дамира Юсупова – реального летчика, аварийно посадившего рейс «Уральских авиалиний», где выжили все пассажиры и члены экипажа
Интервью
Актер рассказал о фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы», мате, риске и ощутимости реальных событий
Новости кино
Действие продолжения развернется в 1945 году
Лайфстайл
Вечеринка Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом в честь «Оскара»
Новости кино
В прокате с 16 марта
Новости кино
Сериал «Жить жизнь» выйдет на START
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