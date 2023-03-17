«Невеста чародея». 2 сезон. Трейлер №3 на японском языке

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Новости кино Пилот Егор Бероев переживает столкновение самолёта с птицами в эксклюзивном отрывке из фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» В прокате с 16 марта

Спутник телезрителя «Кухня в Париже»: Смесь французского с нижегородским В ночь с 15 на 16 марта, 01:15, СТС

Интервью Егор Бероев: «Глаза актера передают больше, чем рога барана» Актер рассказал о фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы», мате, риске и ощутимости реальных событий

Рецензии на фильмы «На солнце, вдоль рядов кукурузы»: Что такое «хорошо» Егор Бероев в роли Дамира Юсупова – реального летчика, аварийно посадившего рейс «Уральских авиалиний», где выжили все пассажиры и члены экипажа

Обзор сериалов Cытые нулевые: пельмени против макарон в ностальгической комедии «Кафе «Куба» C Мариной Федункив и Марией Смольниковой

Лайфстайл Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова Премьера фильма «Сергий против нечисти. Шабаш»