«Все псы попадают в рай 2». Трейлер на английском языке

Новости кино
Действие продолжения развернется в 1945 году
Спутник телезрителя
В ночь с 16 на 17 марта, 02:05, viju TV1000 русское
Интервью
Актер рассказал о фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы», мате, риске и ощутимости реальных событий
Спутник телезрителя
14 марта, 23:20, ТНТ
Новости кино
Сериал «Жить жизнь» выйдет на START
Лайфстайл
А также о сложной судьбе Любовь Орловой
Спутник телезрителя
В ночь с 15 на 16 марта, 01:15, СТС
Лайфстайл
Вечеринка Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом в честь «Оскара»
обсуждение >>