«СпимГоворим»

что почитать?

Актер рассказал о фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы», мате, риске и ощутимости реальных событий

Егор Бероев: «Глаза актера передают больше, чем рога барана»

Также в числе новинок «Dомашнего» — проекты «Время жениться», «Удержи меня» и «Одиночества.net»

Линейку «Сказочных мелодрам» откроет сериал с Анастасией Сорокиной и Михаилом Химичевым

Совпадет ли выбор Кино-Театр.Ру с мнением американских киноакадемиков?

Кто получит «Оскар»-2023: Ожидания и прогнозы

Сергей Безруков и Анна Матисон обвенчались после 7 лет брака

Новые звёзды в Африке: Тина Канделаки, Михаил Галустян и Олег Гаас

Обзор сериалов

«Моя мама – шпион»: Ирина Пегова в роли отечественного Джеймса Бонда

А также Владимир Вдовиченков и Георгий Дронов, которые играют ее мужей – бывшего и нынешнего