«СпимГоворим»

Новости кино
Популярная советская и российская эстрадная певица принимает поздравления
Интервью
Актер рассказал о фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы», мате, риске и ощутимости реальных событий
Новости кино
Также в числе новинок «Dомашнего» — проекты «Время жениться», «Удержи меня» и «Одиночества.net»
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Совпадет ли выбор Кино-Театр.Ру с мнением американских киноакадемиков?
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Супруги отпраздновали годовщину свадьбы
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Остаться сытым в саванне
Обзор сериалов
А также Владимир Вдовиченков и Георгий Дронов, которые играют ее мужей – бывшего и нынешнего
Интервью
Актер – о продолжении популярного сериала START, необычном стартапе и сомнительных перспективах
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