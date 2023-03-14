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«Четыреста ударов». Трейлер с английскими субтитрами

трейлер

14 марта 2023
12-летний Жан-Пьер Лео — трудный подросток. Его мать занята личной жизнью, и у нее нет ни времени, ни желания вникать в проблемы сына


видео добавил посетитель yanna
персоны
Ги ДекомбльЖан-Пьер ЛеоКлер МорьеАльбер РемиФрансуа ТрюффоЖорж Фламан
фильмы
Четыреста ударов

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