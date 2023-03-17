«Чупа». Трейлер на английском языке

что почитать?

Рецензии на фильмы «На солнце, вдоль рядов кукурузы»: Что такое «хорошо» Егор Бероев в роли Дамира Юсупова – реального летчика, аварийно посадившего рейс «Уральских авиалиний», где выжили все пассажиры и члены экипажа

Новости кино Юлия Пересильд перевоплотилась в императрицу Елизавету I Начались съемки нового документально-художественного фильма Андрея Кравчука

Новости кино Пилот Егор Бероев переживает столкновение самолёта с птицами в эксклюзивном отрывке из фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» В прокате с 16 марта

Лайфстайл «Это тоска по настоящим героям»: Ирина Гринёва о ностальгии по всему советскому А также о сложной судьбе Любовь Орловой

Спутник телезрителя «Кухня в Париже»: Смесь французского с нижегородским В ночь с 15 на 16 марта, 01:15, СТС

Интервью Егор Бероев: «Глаза актера передают больше, чем рога барана» Актер рассказал о фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы», мате, риске и ощутимости реальных событий