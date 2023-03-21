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«Нечто. Монстр из глубин». Трейлер на английском языке

трейлер

21 марта 2023
Мэтт Вилан и Люсианна Бьюкенен находят дом, который хранился в секрете в течение 40 лет и имеет красивую частную бухту и пляж. Но их появление на территории бухты пробуждает монстра из глубин


видео добавил посетитель Korolev
персоны
Люсианна БьюкененМэтт Вилан
фильмы
Нечто. Монстр из глубин

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