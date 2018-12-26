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«Праздник»

трейлер

26 декабря 2018
Скандальный фильм Алексея Красовского о праздновании Нового Года в блокадном Ленинграде.

размер: 14.31 Mb     просмотров: 243     скачиваний: 0

видео добавил посетитель omela
персоны
Алёна БабенкоАлексей КрасовскийПавел ТабаковТимофей ТрибунцевЯн ЦапникАнфиса Черных
фильмы
Праздник

обсуждение >>
№ 1
Борис Нежданов (Санкт-Петербург)   26.12.2018 - 13:33
Неужели не хватило фантазии другое название дать? Под названием "Праздник" уже есть фильм Гарика Сукачёва, и одинаковые названия только будут путать зрителей. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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