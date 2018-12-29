«Моя звезда»

Ролики фильмов
Ролики фильмов
Успешный кардиохирург Глафира Тарханова
пытается установить обстоятельства, приведшие к крушению ее жизни.
Лайфстайл
52-летний актёр в третий раз станет отцом
Лайфстайл
Не в тюрьму и не в монастырь
Новости кино
Показы пройдут в столичном кинотеатре «Звезда».
Ролики фильмов
Несостоявшаяся певица Ксения Буравская
изменяет мужу и рожает дочь от любовника.
Ролики фильмов
Смертельно больная Екатерина Гудина
перед операцией отправляется в последнее путешествие.
Новости кино
Ведомство подвело свои киноитоги года.
Новости кино
Чаще всего смотрят сказки и военные фильмы.
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Лучший российский фильм 2018-го про войну (и странный подарок на Новый год)
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