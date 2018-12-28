«Ничего себе каникулы!»

ревью

Новости кино Роскомнадзор чаще всего блокировал пиратские сайты из-за «Собибора» Ведомство подвело свои киноитоги года.

Новости кино ВЦИОМ назвал кинопредпочтения россиян Чаще всего смотрят сказки и военные фильмы.

Новости кино Началась работа над российским приключенческим фильмом «Серебряные коньки» Производством занимаются кинокомпания «Централ Партнершип», группа компаний ГПМ КИТ, «Кинослово» и студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова.

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Рецензии на фильмы «Т-34»: Трое в танке, не считая Александра Петрова Лучший российский фильм 2018-го про войну (и странный подарок на Новый год)

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