анонс

Романтическая история о неожиданно вспыхнувшей любви между студенткой колледжа Аканэ и школьником-геймером Ямадой

«Моя любовь 999 уровня к Ямаде». Трейлер на японском языке

26 марта

«Ной утонул». Трейлер с английскими субитрами

Ялин и Бейза переезжают из Стамбула в деревню Ассос, чтобы начать новую жизнь