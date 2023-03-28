«Мальдивы подождут»

анонс

Документальный проект о том, как прославился обычный ребёнок с заиканием и как родились его хиты, занимающие первые места в чартах

28 марта

«Весёлая поездка». Трейлер на английском языке

Вместе четыре подруги отправляются в путешествие по Азии, и оно раскрывает универсальную истину о том, что значит знать и любить себя