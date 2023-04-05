«Магическая битва». 2 сезон. Трейлер №2 с русскими субтитрами

Спутник телезрителя
В ночь с 3 на 4 апреля, 01:20, viju TV1000
Новости кино
Картина окупилась в прокате за первый уикенд, а к пятому дню релиза ее суммарный бокс-офис составил 9,7 млн рублей
Рецензии на фильмы
Шутки про американцев, отсылки к «И никого не стало» и совершенно не загадочные убийство и похищение
Новости кино
Продолжение детектива выходит 10 апреля
Новости кино
Ранее государство обеспечивало 70% финансирования данных картин
Рецензии на фильмы
Кристоф Вальц и Сэм Нилл возглавляют таинственный офис
Лайфстайл
Ранее в этом театре Артур Шувалов пытался покончить с собой
Новости кино
В онлайн-сервисе more.tv 7 апреля состоится премьера фантастической военной драмы
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