«Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте»

Обзор сериалов
Новый российский сериал о театральном и киношном закулисье – режиссера Федора Бондарчука и продюсера Валерия Тодоровского
Новости кино
По сюжету маленький медвежонок помогает их героям сохранить семью
Новости кино
Премьера сериала состоится уже осенью в эфире телеканала СТС и на платформе Start
Лайфстайл
Непо-бейби отечественного кинематографа
Спутник телезрителя
В ночь с 28 на 29 марта, 00:28, РЕН ТВ
Интервью
Актер — о фильме «Айта» и готовности посвятить всю жизнь кинематографу
Новости кино
Музыкант выступает шоураннером сериала, в котором главную роль исполняет 15-летняя Ника Жукова
Лайфстайл
Церемония вручения первой Премии Художественного театра
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