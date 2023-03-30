«Перед экзаменом». Отрывок

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Самые ожидаемые интернет-релизы апреля по версии Кино-Театр.Ру
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Актёр объяснил свой поступок невыносимым давлением руководства театра
Новости кино
Его особенности — максимально четкое и насыщенное изображение и глубокий и детализированный звук
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64-летняя актриса отказалась от окрашивания седых волос
Новости кино
В продолжении детектива майору Черкасову предстоит раскрыть свое последнее дело
Обзор сериалов
Новый российский сериал о театральном и киношном закулисье – режиссера Федора Бондарчука и продюсера Валерия Тодоровского
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Премьера сериала «Актрисы»
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