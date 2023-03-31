«Бизнес по-казахски в Корее»

трейлер

Швейцар Бакдаулет случайно ломает очень дорогое оборудование клиента. А ремонт можно осуществить только в Сеуле. Герои решают ехать в Южную Корею

«Доктор» «1984» «Младшая сестра» «Одержимость». Трейлер на английском языке «Барри». 4 сезон. Трейлер №2 на английском языке