Лайфстайл
Актёр объяснил свой поступок невыносимым давлением руководства театра
Обзор сериалов
Новый российский сериал о театральном и киношном закулисье – режиссера Федора Бондарчука и продюсера Валерия Тодоровского
Спутник телезрителя
31 марта, 18:20, Cinema
Новости кино
Его особенности — максимально четкое и насыщенное изображение и глубокий и детализированный звук
Лайфстайл
Премьера сериала «Актрисы»
Лайфстайл
Актриса планирует заняться гастрольной деятельностью
Спутник телезрителя
2 апреля, 21:00, СТС
Лайфстайл
Телеведущая будет давать задания участницам нового шоу «СуперЖенщина»
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