«Немного о любви»

Сара счастлива в браке, у нее идеальный муж и практически беззаботная жизнь. Воздушный замок рушится, когда она узнает, что супруг ей изменяет, — причем с ее лучшей подругой
Котики из котокафе спасают мир, очаровав убийственную инопланетянку
Сергей Пускепалис
— талантливый психиатр, который лечит своих юных пациентов не столько таблетками, сколько педагогическими методами
В фильме изображено тоталитарное общество. Александр Обманов
находится перед выбором — присоединиться к сопротивлению или выдать его членов
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