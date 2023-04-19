«Скотт Пилгрим. Аниме». Тизер на английском языке

Спутник телезрителя
18 апреля, 19:00, viju TV1000 action
Обзор сериалов
Сортируем хохмачей от тоскливых до уморительных
Лайфстайл
Тысячеликий герой
Лайфстайл
Актриса отметила 33-летие
Новости кино
В роли Алисы Селезневой — Даша Верещагина
Новости кино
Новости кино
В продолжении зрителей ожидают новые приключения героев в исполнении Андрея Мерзликина, Дениса Власенко, Павла Чинарёва и Любови Толкалиной
Интервью
Исполнитель главной роли в сериале «За полчаса до весны» – о музыкальных знаках судьбы в театре и кино, «Вологде», не сочетаемой с Yesterday, и рок-звезде Мулявине
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