«Скотт Пилгрим. Аниме». Тизер на английском языке

что почитать?

Сортируем хохмачей от тоскливых до уморительных

«Научилась ездить верхом и посещала психотерапевта»: Эмма Уотсон подвела итоги в честь своего дня рождения

Александр Петров и Юра Борисов сыграли злодеев в экранизации «Сто лет тому вперед»

В продолжении зрителей ожидают новые приключения героев в исполнении Андрея Мерзликина, Дениса Власенко, Павла Чинарёва и Любови Толкалиной

Сериал «И снова здравствуйте!» продлен на третий сезон

Интервью

Артем Волобуев: «Мне с детства родители привили, что «Песняры» – это топ»

Исполнитель главной роли в сериале «За полчаса до весны» – о музыкальных знаках судьбы в театре и кино, «Вологде», не сочетаемой с Yesterday, и рок-звезде Мулявине