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«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» собрал в прокате миллиард

«Мэри Поппинс возвращается»: Несите ваши денежки, иначе быть беде

За несколько часов до боя курантов актрисе понадобилась помощь медиков

Мария Кожевникова оказалась под капельницей накануне Нового года

Выдающемуся итальянскому режиссёру исполнилось бы 90 лет.

«Стекло», «Фаворитка» и ещё 10 фильмов января

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Что посмотреть с детьми на зимних каникулах?

«Три богатыря и наследница престола», «Мэри Поппинс возвращается», «Щелкунчик и четыре королевства» и еще шесть фильмов для праздничного похода в кино