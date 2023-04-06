«За полчаса до весны». ТВ-ролик

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«Красные огни»: Что ж, фокусы — ложь

Новости кино

«Айта» Степана Бурнашёва показала самый успешный старт в истории якутского кино

Картина окупилась в прокате за первый уикенд, а к пятому дню релиза ее суммарный бокс-офис составил 9,7 млн рублей