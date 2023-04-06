«Дурная кровь»

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Владимира Мулявина сыграли три артиста — Артем Волобуев, Глеб Калюжный и Даниил Васильев
Новости кино
Продолжение детектива выходит 10 апреля
Лайфстайл
Премьера фильма «Прямой эфир»
Спутник телезрителя
В ночь с 3 на 4 апреля, 01:20, viju TV1000
Рецензии на фильмы
Шутки про американцев, отсылки к «И никого не стало» и совершенно не загадочные убийство и похищение
Спутник телезрителя
6 апреля, 23:00, viju TV1000 action
Новости кино
Картина окупилась в прокате за первый уикенд, а к пятому дню релиза ее суммарный бокс-офис составил 9,7 млн рублей
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