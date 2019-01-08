ревью

Новости кино «Рома» и «Черная пантера» номинированы на премию Гильдии сценаристов США Победители будут объявлены 17 февраля.

Новости кино Дэйв Батиста присоединился к «Дюне» Вильнева В фильме также сыграют Тимоти Шаламе и Ребекка Фергюсон.

Ролики фильмов «Звонок мертвецу» Судмедэксперт разгадывает головоломку по запискам психопата-похитителя, оставленным в трупах.

История театра Мария Германова. Первые роли Фрагменты воспоминаний актрисы

Лайфстайл Золотой Глобус - 2019: Шарлиз Терон, Ирина Шейк и Джулия Робертс Блеск и нищета красных дорожек

История кино Вечный принц На роль Принца в «Золушке» Алексея Консовского категорически не утверждали.

Новости кино Кристиан Бейл и Гленн Клоуз стали лучшими актерами на «Золотом глобусе» За работы в сериалах наградами отмечены Майкл Дуглас и Сандра О.