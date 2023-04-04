«При чём тут любовь?». Создатели о фильме с русскими субтитрами

Лайфстайл
Премьера фильма «Я хочу! Я буду!»
Новости кино
В основном конкурсе представлены «Первая любовь» Светланы Проскуриной и «14+ Продолжение» Андрея Зайцева
Спутник телезрителя
5 апреля, 21:10, viju TV1000 русское
Спутник телезрителя
6 апреля, 23:00, viju TV1000 action
Новости кино
Главные роли в проекте «Главы государств» исполнят Джон Сина и Идрис Эльба
Лайфстайл
Санкции и способы их обхождения
Новости кино
Премьера — 27 апреля в онлайн-кинотеатре PREMIER
Лайфстайл
Режиссёр успел снять два полнометражных фильма
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