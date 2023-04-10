«Доктор Иванов. Удар»

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Как больше 10 лет добивались официального праздника и изменилась ли за это время индустрия
Новости кино
Она погибла в результате ДТП, не дожив до 54-летия всего один день
Лайфстайл
Актёра обвиняют в призывах к протестам
Новости кино
В прокате с 4 мая
Новости кино
Юрий Стоянов и Виктор Сухоруков в камерной комедии о стариках, которым тут не место
Лайфстайл
Ещё немножко футболок
Интервью
Популярный актер – о фильме «Здоровый человек», nepo babies и зарубежном дебюте «Тетрис»
Обзор сериалов
Оно учит физике, химии и взаимоуважению
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